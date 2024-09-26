Економіка

Україна отримає від Німеччини €70 млн на енергетичні потреби
26 Вересня 2024 10:45
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енергетика, німеччина, україна, фінансова допомога
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Німеччина виділить на енергетичні потреби України €70 млн.

Про це повідомило Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини.

Зазначається, що завдяки цим коштам українські міста та муніципалітети забезпечать невеликими теплоелектростанціями, котельнями, генераторами та сонячними панелями.

 “Росія прагне виснажити і витіснити українців своїми нападами на енергопостачання. Особливо взимку тепло- та електроенергія є життєво важливими для народу України. Україна дає відсіч, але для цього їй потрібна підтримка. Німеччина і багато союзників твердо стоять на її боці. Ми допомагаємо Україні відновити децентралізоване енергопостачання, бо тоді Росія більше не зможе так легко його зруйнувати. Ця підтримка є імперативом солідарності, але вона також відповідає інтересам Німеччини. Зрештою, Україна також захищає нашу безпеку в Європі та Німеччині в цій війні”, – наголосила федеральна міністерка розвитку Свенья Шульце.

У Німеччині впевнені, що створення децентралізованого та гнучкого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектроцентралей, котлів, генераторів та сонячних систем має на меті запобігти найгіршим наслідкам у постраждалих містах та громадах, особливо на тлі наближення зими.

Зазначається, що завдяки такій допомозі, громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні об’єкти отримають більш надійне та незалежне енергопостачання.


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