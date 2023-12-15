Україна отримає від Литви відремонтовані танки Leopard 2

Литва у співпраці з німецькою оборонною промисловістю готує до повернення в Україну перші відремонтовані західні танки Leopard 2.

Про це повідомили у пресслужбі литовського Міністерства оборони.

Як зазначили у відомстві, 15 грудня на полігоні збройних сил Литви в Гайжюнаї продемонстрували ті бойові машини, що вже були відремонтовані та незабаром зможуть повернутися на поле бою в Україну.

“Литва послідовно підтримує боротьбу України за її незалежність і не тільки надсилає військову підтримку, але й допомагає ремонтувати танки Leopard 2, які дуже необхідні на полі бою”, — заявив глава МО Арвідас Анушаускас.

У Міноборони вказали, що танки ремонтуються на підприємстві Lithuania Defense Services, яке у 2022 році в Литві створили найбільші європейські виробники військової техніки — німецький концерн Rheinmetall та компанія Krauss-Maffei Wegmann.

Спільне підприємство забезпечує технічне обслуговування, ремонт та логістичну підтримку бойових машин як литовських ЗС, так і бронетехніки контингентів інших держав НАТО, які дислокуються на території країн Балтії, додали у міністерстві.