Суспільство

Україна отримає від Іспанії 6 пускових установок ЗРК Hawk

5 Жовтня 2023 20:00
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допомога, україна, Іспанія

В Іспанії схвалили рішення передати Україні 6 пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Про це повідомили у пресслужбі іспанського уряду.

Як зазначається, надати системи протиповітряної оборони вирішили за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса 5 жовтня.

Глави країн обговорили поточну ситуацію на фронті й очільник іспанського уряду запропонував комплекси ППО для боротьби з безпілотниками, відповідне навчання та обладнання для розмінування.

“Іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об’єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору”, — мовиться у повідомленні.


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