Суспільство

Україна отримає від Фінляндії новий оборонний пакет допомоги

3 Жовтня 2023 15:41
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допомога, україна, фінляндія

Влада Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у соцмережі X (колишній Твіттер).

“Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки”, – повідомила очільниця МЗС Фінляндії.

Вона назвала Україну “нашим найбільшим партнером з розвитку”.

“Фінляндія та ЄС підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно”, – написано у дописі.

Урядовець також повідмила, що загальна допомога Фінляндії українській державі вже сягає суми у два мільярди євро.


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