Україна отримає від Фінляндії новий оборонний пакет допомоги

Влада Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у соцмережі X (колишній Твіттер).

“Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки”, – повідомила очільниця МЗС Фінляндії.

Вона назвала Україну “нашим найбільшим партнером з розвитку”.

“Фінляндія та ЄС підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно”, – написано у дописі.

Урядовець також повідмила, що загальна допомога Фінляндії українській державі вже сягає суми у два мільярди євро.