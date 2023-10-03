Україна отримає від Фінляндії новий оборонний пакет допомоги

Влада Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України.
Про це повідомила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у соцмережі X (колишній Твіттер).
“Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки”, – повідомила очільниця МЗС Фінляндії.
Вона назвала Україну “нашим найбільшим партнером з розвитку”.
“Фінляндія та ЄС підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно”, – написано у дописі.
Урядовець також повідмила, що загальна допомога Фінляндії українській державі вже сягає суми у два мільярди євро.