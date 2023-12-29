Україна отримає від Британії сотні зенітних ракет 

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про відправлення Києву “сотні зенітних ракет” для британських систем протиповітряної оборони, це сталося після масованої російської атаки на Україну в ніч на 29 грудня.

Про це Грант Шаппс повідомив у Twitter (X).

Голова британського Міноборони назвав останню хвилю ударів РФ “відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників” і напередодні приниження Путіна через початок третього року його “триденної війни”.

Шаппс наголосив, що Путін помиляється, “сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки”.

“Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети…