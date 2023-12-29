Політика

Україна отримає від Британії сотні зенітних ракет 

29 Грудня 2023 19:10
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британія, україна, ракети

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про відправлення Києву “сотні зенітних ракет” для британських систем протиповітряної оборони, це сталося після масованої російської атаки на Україну в ніч на 29 грудня.

Про це Грант Шаппс повідомив у Twitter (X).

Голова британського Міноборони назвав останню хвилю ударів РФ “відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників” і напередодні приниження Путіна через початок третього року його “триденної війни”.

Шаппс наголосив, що Путін помиляється, “сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки”.

“Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети…


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