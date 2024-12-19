Україна отримає від Британії новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

Про це повідомляє Reuters.

До пакета входить:

92 мільйони фунтів (116 мільйонів доларів) на посилення військово-морських сил України, включаючи малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони.



68 мільйонів фунтів (85,5 мільйона доларів) на засоби протиповітряної оборони: радари, наземні засоби для приманки та системи радіоелектронної боротьби з дронами.



26 мільйонів фунтів (32,7 мільйона доларів) на підтримку та запасні частини для систем, які раніше були передані Україні.



39 мільйонів фунтів (49 мільйонів доларів) на закупівлю понад тисячі систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та придбання респіраторів і захисного обладнання для українських військових.



Крім того, Лондон планує розширити програму військової підготовки для українських військовослужбовців.

Україна продовжує закликати союзників до підтримки як на полі бою, так і на дипломатичній арені, готуючись до можливих переговорів з Росією, враховуючи складну ситуацію на фронті протяжністю 1170 км.