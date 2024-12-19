Економіка

Україна отримає від Британії новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн
19 Грудня 2024 07:17
читать на русском →
британія, допомога, україна
Прапор Британії / Фото з відкритих джерел

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

Про це повідомляє Reuters.

До пакета входить:

  • 92 мільйони фунтів (116 мільйонів доларів) на посилення військово-морських сил України, включаючи малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони.
  • 68 мільйонів фунтів (85,5 мільйона доларів) на засоби протиповітряної оборони: радари, наземні засоби для приманки та системи радіоелектронної боротьби з дронами.
  • 26 мільйонів фунтів (32,7 мільйона доларів) на підтримку та запасні частини для систем, які раніше були передані Україні.
  • 39 мільйонів фунтів (49 мільйонів доларів) на закупівлю понад тисячі систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та придбання респіраторів і захисного обладнання для українських військових.

Крім того, Лондон планує розширити програму військової підготовки для українських військовослужбовців.

Україна продовжує закликати союзників до підтримки як на полі бою, так і на дипломатичній арені, готуючись до можливих переговорів з Росією, враховуючи складну ситуацію на фронті протяжністю 1170 км.


ТОП-новини
19 Грудня 2024 08:41

Одеська суддя не задекларувала оренду квартири у Дубаї за 700 тисяч гривень 
19 Грудня 2024 07:57

Зеленський обговорив з Макроном ідею розміщення в Україні миротворчої місії
19 Грудня 2024 07:17

Україна отримає від Британії новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн
18 Грудня 2024 20:56

Ткачука звільнено з посади начальника Національної академії сухопутних військ
18 Грудня 2024 20:39

Повітряні Сили побічно підтвердили удар ракетами Storm Shadow по об’єктах у РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки