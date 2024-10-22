Україна отримає від Британії кредит у $2,93 млрд

Україна отримає від Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє сайт Британського уряду.

Нові 2,26 мільярда фунтів стерлінгів – це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від G7, в рамках якої 50 мільярдів доларів від країн G7 будуть надані Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби.

Кредит буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

“Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дозволить українцям інвестувати в ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль проти Росії, таке як протиповітряна оборона, артилерія і більш широка технічна підтримка. Ця допомога є додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку Прем’єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді”.