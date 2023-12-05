Суспільство

Україна отримає від Америки тисячі тонн металу для захисту інфраструктурних об’єктів

5 Грудня 2023 11:45
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сша, допомога, україна

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні 20 тисяч тонн металу для захисту об’єктів енергетики від російських атак.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пост Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook 

Проєкт із забезпечення будівництва металом реалізує компанія Tetra Tech ES, яка є підрядником USAID в межах підписаного раніше меморандуму про взаєморозуміння.

Вказується, що компанія закуповує метал в українського виробника, після чого його транспортують на будівництво, де вже застосовується перша партія.

Наразі йдеться про будівництво споруд другого рівня захисту. Сюди належать 22 підстанції й 63 автотрансформатори у 14 областях.

Також нагадують, що бетонні конструкції навколо основної мережі Укренерго зводяться з березня 2023 року.

Згідно з повідомленням, рішення про захист енергетичних об’єктів прийняли уряд та Генштаб ЗСУ, тоді як Агентство працює спільно з НЕК “Укренерго”, яке формує завдання на проєктування та будівництво.

“Під час проєктування використовуються вихідні дані від Генштабу, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання у Великій Британії за нормативами та стандартами Великої Британії та США”, – запевняє Агентство.


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