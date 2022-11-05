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Україна отримає танки від Чехії

5 Листопада 2022 19:19
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зброя

Україна отримає від Чехії 90 танків Т-72, а США та Нідерланди профінансують їхнє розконсервування та модернізацію. Це досить значна кількість бойових машин, щоб компенсувати певні втрати, яких зазнали ЗСУ.

Крім того, ймовірно, це будуть танки саме ліцензійного випуску, які за якістю кращі, аніж машини радянського виробництва. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт та аналітик Андрій Харук.

Однак це танки рівня 80-х років минулого століття, тому вони потребуватимуть модернізації. На думку військового експерта, насамперед буде проведено посилення захисту. Ба більше, модернізація буде досить оперативною – це питання не місяців, а тижнів або навіть днів. Прицільні комплекси також можуть замінити на сучасні.

“За бойовими характеристиками чеські Т-72 відповідають основній масі радянських, а тепер вже російських танків, яким нашим воїнам доводиться протистояти”, – пояснив Харук.

Російські окупанти наразі використовують танки попередньої генерації – Т-62М. Відповідно чеські Т-72 переважатимуть їх за характеристиками.

“Це не “вундерваффе”, але цілком пристойна зброя для протистояння російським загарбникам. До того ж ця техніка добре знайома нашим танкістам”, – підсумував військовий аналітик.


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