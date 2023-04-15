Економіка

Україна отримає понад $ 5 млрд додаткової допомоги від країн G7 

15 Квітня 2023 14:19
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фінансова допомога, G7, Шмигаль

Під час брифінгу українським та іноземним ЗМІ прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про фінансові домовленості, яких вдалося досягти під час візиту у Вашингтон.

“За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більше 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією” – написав він.

Також, за словами Шмигаля, Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

“Все це допоможе нам перемогти та забезпечити стійкість нашої економіки” – резюмував прем’єр.


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