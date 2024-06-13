Україна отримає понад $300 млн від Великої Британії 

На саміті “Великої сімки” в Італії прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про виділення допомоги Україні у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів).

Про це повідомляє сайт уряду Британії.

“На саміті прем’єр-міністр оголосить про виділення до 242 млн фунтів стерлінгів допомоги Україні для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладання фундаменту для довгострокового соціально-економічного відновлення та реконструкції”.

Уряд підкреслює, що це фінансування демонструє “незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією”.

Зокрема, Британія звертає увагу, що “критично важлива енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивних російських ракетних ударів та бомбардувань протягом останніх кількох місяців”.

У пресслужбі наголосили, що пріоритетом для прем’єр-міністра на саміті буде робота з партнерами над узгодженням способу використання заморожених російських активів для підтримки України.

Наголошується, що вартість активів, що знаходяться в юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.

Також повідомляється, що Велика Британія стала першою країною, яка запровадила законодавство, що дозволяє зберігати санкції доти, доки Росія не заплатить за завдані нею збитки.

“Ми повинні бути рішучими і креативними в наших зусиллях на підтримку України і припинення незаконної війни Путіна в цей критичний момент. Велика Британія залишається в авангарді міжнародної реакції, як це було з самого початку. Ми повинні перейти від “стільки, скільки буде потрібно” до “чого б це не коштувало”, якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні”.

У преслужбі уряду нагадали, що наразі Велика Британія виділила майже 12,7 мільярдів фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України і часто була першою, хто надавав життєво необхідну летальну допомогу − від крилатих ракет Storm Shadow до танків Challenger 2.