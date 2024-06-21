Економіка

Україна отримає перший транш від заморожених активів РФ до кінця літа – Домбровскіс
21 Червня 2024 19:36
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Євросоюз, допомога
Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс на вокзалі у Києві / Фото з Х Домбровскіса

Європейський союз надасть Україні 1,9 млрд євро – це перший транш з доходів від заморожених російських активів.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Він нагадав, що у травні країни-члени Європейського Союзу погодилися використати доходи від заморожених російських активів на користь України.

За оцінками Брюсселя, цього року буде доступно до 3 мільярдів євро. Очікується, що перший платіж у 1,5 мільярда євро надійде Україні до “літніх канікул”, зазначив Домбровскіс. У європейських посадовців канікули зазвичай розпочинаються у серпні.

Домбровскіс додав, що кошти спрямують для військової підтримки України. За його словами, у ЄС “працюють на повну силу, щоб уже найближчим часом провести першу закупівлю”.


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