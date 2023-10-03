Суспільство

Україна отримала від Словенії бронетехніку

3 Жовтня 2023 15:18
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допомога, україна, словенія

Словенія надала Україні броньованої техніки у кількості, достатній для оснащення однієї бригади.

Про це заявив міністр оборони Республіки Словенія Мар’ян Шарець під час свого виступу у вівторок на Варшавському безпековому форумі.

«Словенія була однією з перших, хто допоміг Україні. Ми надали техніки на рівні бронетанкової бригади», – сказав він.

За словами міністра, у Словенії «дуже добре розуміли, що якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде далі».

«І Путін зробив для усіх нас тривожний сигнал. І він насправді є тим, хто нас об’єднує і хто говорить нам, що ми повинні бути активними і що альянс НАТО потрібен нам більше, ніж будь-коли», – заявив Шарець.

На цьому тлі він наголосив на тому, що двері НАТО мають лишатися відкритими, зокрема, для Західних Балкан.


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