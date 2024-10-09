Україна отримала від Німеччини системи ППО Iris-T SLM і Iris-T SLS

Протягом минулого тижня Україна отримала від Німеччини зенітно-ракетний комплекс середньої дальності IRIS-T SLM, а також малої дальності IRIS-T SLS

Про це в інтерв’ю RND заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

“Тільки минулого тижня ми доставили дві зенітні системи Iris-T SLM і SLS. І до кінця цього року ми поставимо ще дві системи протиповітряної оборони”, – повідомив він.

Йдеться про системи протиповітряної оборони, необхідні Україні для захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадян від ударів російських окупантів.

Фройдінг наголосив, що Берлін наразі здійснює доставлення військової техніки й боєприпасів для українських військових на високому рівні й надалі підтримуватиме його.

Німецький генерал-майор також додав, що українські військові отримують від Німеччини легку бронетехніку та основні бойові танки, а також велику кількість артилерійських боєприпасів. За його словами, ця допомога є досить суттєвою.

“Федеральний уряд залишається єдиним у своїй підтримці України”, – підсумував посадовець.