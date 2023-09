Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС на 1,5 млрд євро

Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро від Європейського союзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 13,5 млрд євро.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Twiiter.

“Загальна підтримка Євросоюзом України досягла близько 70 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, – написав він.

Ukraine today received the eighth tranche of €1.5bln macro-financial assistance from 🇪🇺.

In total, EU budget support to 🇺🇦 in 2023 already amounts to €13,5 billion.

The overall 🇪🇺 support to #Ukraine has reached around €70 bln since the russia’s full scale invasion of…