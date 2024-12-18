Економіка

Україна отримала €4,1 млрд від ЄС
18 Грудня 2024 15:17
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Україна отримала 4,1 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це другий регулярний платіж, який надійшов завдяки виконанню Україною всіх умов, передбачених програмою.

За словами Шмигаля, загальний обсяг допомоги в межах ініціативи цього року становить 16,1 мільярда євро, тоді як усього програма передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з 2024 до 2027 року.

Із цієї суми 39 мільярдів євро планують спрямувати на підтримку державного бюджету, що допоможе забезпечити макрофінансову стабільність країни.


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