Економіка

Україна отримала близько $900 мільйонів від МВФ

14 Грудня 2023 11:55
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мвф

Україна 14 грудня отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надійшли у рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). 

У Мінфіні додали, що залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ. 

“Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко. 

Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою EFF 15,6 млрд доларів (11,6 млрд спеціальних прав запозичення).


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