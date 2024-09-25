Україна отримала артснаряди у межах чеської ініціативи та від США: частина виявилась бракованою

Частина артилерійських снарядів, отриманих від США і у межах чеської ініціативи виявилася бракованою.

Як пише DW, про це йдеться в листі українського уряду до Чехії, який отримало німецьке видання Handelsblatt.

Зазначається, що йдеться про артилерійські боєприпаси, які були поставлені Києву зі США, а також в рамках чеської ініціативи з постачання Києву боєприпасів.

“Під час бойового використання вищевказаних снарядів сталися численні випадки розриву на відстані від 20 до 60 метрів від дула (артилерійської установки, — ред.). При цьому постраждали військовослужбовці та артилерійські системи”, — цитує видання документ, що опинився в розпорядженні журналістів.

У листі зазначається, що причиною для передчасного розриву снарядів є застарілі підривники типу M515 і M51a5, розроблені ще під час Другої світової війни.

За даними українських військових, непридатними до використання у зв’язку з цим виявилися 0,05% від 35 тисяч боєприпасів, наданих Заходом для потреб ЗСУ.

“Таким чином, з 10 000 випущених снарядів п’ять розірвалися передчасно”, — підрахувало видання Handelsblatt.

Наявність “помилок у функціональності” у деяких снарядів підтвердила і чеська фірма-виробник озброєнь CSG — дочірнє підприємство компанії Excalibur Army. Однак там зазначили, що це стосувалося лише дуже незначної частини боєприпасів, які були надані Україні в рамках чеської ініціативи.

У CSG додали, що до проблем могло призвести й невдале поєднання компонентів артилерійських боєприпасів: наприклад, несумісних один з одним детонатора і заряду палива в снаряді.

З другого боку, проблеми могли виникнути й у зв’язку з тим, що в Україну були поставлені боєприпаси, які довго зберігалися на складах. На цьому тлі Handelsblatt нагадує про публікацію Financial Times про те, що британський уряд з міркувань економії витрат направляє в регіони конфліктів зброю й оснащення, які інакше підлягали б утилізації.

Handelsblatt також пише, що аналогічні проблеми були зафіксовані у боєприпасів того ж типу, які Україна отримала від США — у серпні Київ поінформував про це командування сухопутними військами США в Європі.

За даними міноборони Чехії, в межах ініціативи західних союзників щодо забезпечення України артилерійськими боєприпасами Києву вже було надано понад 2 мільйони велико- і середньокаліберних снарядів.

Водночас у листі з вказівкою на неналежну якість деяких снарядів, направленому Києвом до Праги, наголошується, що Україна цінує зусилля Чехії з надання допомоги.