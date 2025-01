Україна отримала 4500 дронів від Литви на суму 5 млн євро

Литва відправила до України 4500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро. Також разом із дронами латвійського виробництва українські військові отримали тепловізійні камери і п’ятитонні телескопічні навантажувачі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

“Ми не можемо сповільнювати нашу підтримку України, тому що гарантувати безпеку України означає дбати про нашу власну безпеку. Ми маємо стільки ж часу, скільки й Україна. Ми також усунули бюрократичну тяганину, і відтепер допомога буде надходити в Україну ще швидше”, – сказала міністр національної оборони Литви Довіле Шакалєнє.

Цього року планується, що основними напрямками підтримки України будуть протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, антидронові системи латвійського виробництва, а також підтримка української оборонної промисловості через фінансування озброєння, виробленого в Україні.

Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військ та реабілітація поранених солдатів.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 754 мільйони євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1,5 мільярда євро.

🇱🇹 Lithuania will purchase about 3,000 Lithuanian-made FPV drones for Ukraine, which are expected to reach the front lines this year.



🇺🇦 Together Until Victory! pic.twitter.com/pSVto0ohhr