Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії російських портів на Чорному морі. Це випливає з прибережного повідомлення (Coastal Warning) “Держгідрогафії”.

“Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань”, – ідеться в повідомленні на сайті державної установи “Держгідрогафія” Державної служби морського та річкового транспорту.

Попередження випущено 4 серпня до подальшого скасування. Підстава – НД ВМС ЗСУ від 4 серпня.

Раніше Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Крім того, згідно з попередженням, судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою України заборонено як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року.