        Економіка

        Україна очікує на візит місії МВФ у серпні

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 20:47
        читать на русском →
        Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy
        Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy

        Україна очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду наприкінці серпня. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

        За її словами, сьогодні відбулася перша розмова з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою в новому статусі. Свириденко подякувала главі Фонду за слова підтримки й співчуття після чергового ракетного удару по Києву.

        Реклама

        “Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом держбюджету на 2026 рік”, — повідомила вона.

        Свириденко також зазначила, що Україна разом із міжнародними партнерами шукає шляхи для фінансування бюджету в умовах війни та продовження реформ.

        “Очікуємо місію Фонду наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання”, — додала премʼєрка.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини