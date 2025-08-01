Україна очікує на візит місії МВФ у серпні

Україна очікує на візит місії Міжнародного валютного фонду наприкінці серпня. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, сьогодні відбулася перша розмова з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою в новому статусі. Свириденко подякувала главі Фонду за слова підтримки й співчуття після чергового ракетного удару по Києву.

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“Обговорили подальші кроки у співпраці з МВФ. Наразі українська команда працює над проєктом держбюджету на 2026 рік”, — повідомила вона.

Свириденко також зазначила, що Україна разом із міжнародними партнерами шукає шляхи для фінансування бюджету в умовах війни та продовження реформ.

“Очікуємо місію Фонду наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання”, — додала премʼєрка.