Україна нічого не даруватиме Путіну: Зеленський про “обмін територіями”

Україна не даруватиме свої території російському диктатору Володимиру Путіну. Якщо він піде далі, то йому доведеться “покласти” мільйони російських солдатів.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем’єром Данії Метте Фредеріксен.

“Для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша Конституція. Це будинки, це родини, це багато-багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті, хто жили й ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування, через окупацію, вони хотіли б повернутися. Так, можливо, зараз це нереалістично, але вони повернуться”, – сказав Зеленський.

За словами президента, немає якогось єдиного чи розумного підходу у вигляді обміну територіями. Також Зеленський наголосив, що Путіну ніхто не довіряє.

“Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково окуповувала вас, якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії”, йдеться в заяви.

Зеленський зазначив, що Путін дуже багато разів брехав, тому не можна йому довіряти та віддавати йому території.

“Це дуже потужна частина нашої лінії оборони. Він вже там багато втратив військовослужбовців. Понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках. Я маю на увазі, Путіна. Тож зрозуміло, що протягом 4 років він не спромігся окупувати понад 30% однієї області на Донбасі”, – додав Зеленський.

Президент України додав, що, якщо російський диктатор намагатиметься просуватися далі, йому знадобляться роки та величезні людські ресурси. Україна не дозволить йому досягти цього, не роблячи жодних поступок і не даруючи захоплених територій.