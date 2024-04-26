Політика

Україна не отримає від Греції системи ППО Patriot

26 Квітня 2024 07:30
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україна, греція, Patriot
Система ППО Patriot / Getty Images

Греція не збирається постачати Україні ні С-300, ні Patriot.

Про це заявив прем’єр міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив в інтерв’ю Iefimerida

За словами Міцотакіса, Грецію запитали про цю зброю і влада пояснила, чому не може її віддати.

“Греція підтримувала Україну різними способами, оборонними матеріалами. Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування. 

У нас є надлишок матеріалу, яким ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І, якщо ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити. 

Але системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції і не будуть надані Україні”. 


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