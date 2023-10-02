Україна не отримає великий пакет військової допомоги, якщо кордон США не буде в безпеці — Маккарті

Америка та криза на кордоні – пріоритет для спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, адже “на кордоні американців гине більше, ніж в Україні”.

Про таку позицію політик заявив в ефірі Face the Nation, додаючи, що нашій державі, попри це, він також хоче допомогти.

“Я підтримую можливість переконатися, що Україна має необхідну їй зброю, але я твердо підтримую насамперед кордон. Тому нам потрібно знайти спосіб зробити це разом, – сказав Маккарті. – Україна не отримає якийсь великий пакет, якщо кордон не буде в безпеці. Ми працюватимемо з людьми, які потребують допомоги, але Білий дім повинен зрозуміти одну річ: їм краще підготуватися до забезпечення безпеки американського кордону”.