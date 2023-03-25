Україна не може почати контрнаступ через недостатню кількість зброї

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї.

Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю японському виданню Yomiuri, якого цитує “Радіо Свобода“

В інтерв’ю Зеленський сказав, що буде потрібна додаткова підтримка зброєю, такою як боєприпаси та винищувачі.

Щодо військової підтримки, то Сполучені Штати та країни Європи вирішили надати США основний бойовий танк «М1 Абрамс» і німецький танк «Леопард 2». З іншого боку, забезпечення винищувачами, які могли б надмірно провокувати Росію, не просунулося.

Зеленський визнав, що ситуація на сході України “погана”, повторивши, що причина в “браку боєприпасів”. «Чекаємо боєприпасів від наших партнерів», — сказав він, додавши, що російські військові щодня стріляють боєприпасів утричі більше, ніж українські сили.