Політика

Україна не може почати контрнаступ через недостатню кількість зброї

25 Березня 2023 14:15
18
читать на русском →
контрнаступ, зброя, зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї.

Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю японському виданню Yomiuri, якого цитує “Радіо Свобода

В інтерв’ю Зеленський сказав, що буде потрібна додаткова підтримка зброєю, такою як боєприпаси та винищувачі.

Щодо військової підтримки, то Сполучені Штати та країни Європи вирішили надати США основний бойовий танк «М1 Абрамс» і німецький танк «Леопард 2». З іншого боку, забезпечення винищувачами, які могли б надмірно провокувати Росію, не просунулося.

Зеленський визнав, що ситуація на сході України “погана”, повторивши, що причина в “браку боєприпасів”. «Чекаємо боєприпасів від наших партнерів», — сказав він, додавши, що російські військові щодня стріляють боєприпасів утричі більше, ніж українські сили.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Березня 2023 09:37
84

Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на стримуванні Сил оборони – Вloomberg
25 Березня 2023 14:15
18

Україна не може почати контрнаступ через недостатню кількість зброї
25 Березня 2023 12:41
20

У заповіднику “Асканія-Нова” окупанти встановили свою адміністрацію
25 Березня 2023 11:39
48

Штурм росіянами Бахмута зайшов у глухий кут, – британська розвідка
24 Березня 2023 21:54
93

Ворог намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки