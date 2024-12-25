Економіка

Росіяни вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК: зафіксовані серйозні пошкодження 
25 Грудня 2024 08:39
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електроенергія, ракетний удар
Ворог здійснив ракетний обстріл по об’єктах енергетики / Ілюстративне фото ДСНС

Вранці 25 грудня російські окупаційні війська завдали масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Про це повідомила пресслужба компанії.

“Внаслідок масованої атаки серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після завершення обстрілів наші енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання”, — зазначили в ДТЕК.

Ця атака стала вже тринадцятою масованою спробою ураження української енергосистеми цього року та десятою, спрямованою на підприємства ДТЕК. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни понад 200 разів обстрілювали теплоелектростанції компанії.

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що енергетика України знову стала головною мішенню ворога. Через обстріли на багатьох територіях України запроваджено екстрені відключення світла.


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