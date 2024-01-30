Політика

Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів – Зеленський

30 Січня 2024 20:10
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зброя, зеленський

Виробництво вітчизняної зброї є для України “виробництвом свободи”, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок.

“Сьогодні провів нараду з Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів і боєприпасів. Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо: додаємо нові позиції. Триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України”, – сказав Зеленський.

В умовах повномасштабної війни, зазначив він, “саме сила є основою свободи”.

“І, до речі, окремо сьогодні міністр доповів щодо виробництва далекобійних дронів. Це одне з ключових завдань для ОПК”, – наголосив Зеленський.


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