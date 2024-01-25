Суспільство

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні щодо обставини падіння Іл-76 — Зеленський

25 Січня 2024 07:25
читать на русском →
зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді Міноборони, Головкому, Генштабу, ГУРу та СБУ щодо ситуації з падінням літака Іл-76, на борту якого, за версією російської сторони, могли перебувати українські полонені.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 24 січня.

“Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту.

“Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні”, — розповів Зеленський.

За даними глави держави, потрібно встановити всі чіткі факти, настільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території.

“Факти – це головне слово зараз”, — сказав Зеленський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2024 11:21

СБУ відкрила кримінальне провадження через падіння Іл-76
25 Січня 2024 10:30

СБУ затримала 18-річного харків’янина, який корегував атаки РФ
25 Січня 2024 09:46

Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні
25 Січня 2024 08:12

Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, – Генштаб
25 Січня 2024 07:25

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні щодо обставини падіння Іл-76 — Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки