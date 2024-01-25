Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні щодо обставини падіння Іл-76 — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді Міноборони, Головкому, Генштабу, ГУРу та СБУ щодо ситуації з падінням літака Іл-76, на борту якого, за версією російської сторони, могли перебувати українські полонені.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 24 січня.

“Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту.

“Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні”, — розповів Зеленський.

За даними глави держави, потрібно встановити всі чіткі факти, настільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території.

“Факти – це головне слово зараз”, — сказав Зеленський.