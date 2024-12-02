Політика

Україна наклала санкції на понад сто російських осіб і компаній
2 Грудня 2024 21:31
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росія, санкції
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №796/2024, який вводить нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, залучених до російської військової системи.  

Ці обмеження, затверджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2024 року, стосуються понад ста суб’єктів. До санкційного списку потрапили розробники, виробники та постачальники безпілотників для російських військових, а також особи, які допомагають ввозити до Росії критичні компоненти або займаються підготовкою операторів дронів.  

У своєму вечірньому зверненні Зеленський підкреслив, що Україна співпрацює з міжнародними партнерами для узгодження та синхронізації санкційних дій, а контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря РНБО.  


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