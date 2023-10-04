Політика

Україна може стати членом ЄС в 2030 році, – голова Європейської ради

4 Жовтня 2023 07:02
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Євросоюз

Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Spiegel.

“Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень”, – зазначив Мішель.

Він також наголосив, що це не буде легким процесом. Але, за його словами, ЄС більше не може гаяти часу.

“Процвітаюча і безпечна Україна – у наших інтересах. Їхній недавній опір Росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. У свою чергу, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії”, – додав глава Євроради.


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