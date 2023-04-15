Економіка

Україна може розпочати постачання електроенергії до Словаччини

15 Квітня 2023 18:53
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електропостачання, експорт

Україна 17 квітня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений у суботу на дату постачання 17 квітня.

На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

“Експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. В “Укренерго” додали, що спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.


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