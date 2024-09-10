Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном

МЗС України після повідомлень, що Іран передав Росії балістичні ракети, розглядає всі можливості щодо подальших відносин з Тегераном, навіть розірвання дипломатичних відносин.

Про таке повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, передає “Суспільне”.

“Україна виснула свою жорстку позицію, що це буде мати руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин”, – зауважив представник МЗС.

Він нагадав про те, що напередодні відомство викликало тимчасового повіреного Ірану Шахріяра Амузегара, щоб “у жорсткій формі” попередити про наслідки поставок балістичних ракет для Росії.

“Я не буду уточнювати зараз, що саме ховається за руйнівними наслідками, щоб не послабити дипломатичну позицію. Але можна сказати, що всі опції, включно з тією яку ви назвали (розірвання дипвідносин) є на столі. Якщо справді ця передача відбулася і факт застосування буде зафіксованим, то, відповідно, будуть наставати подальші наслідки”, – коментує Тихий.