Новини

Україна може отримати авіацію і далекобійні ракети, але є нюанси, – Подоляк

28 Січня 2023 17:20
0
подоляк, переговори

Михайло Подоляк переконаний, що “в короткий час вийдемо на авіацію і на ракети підвищеної дальності”.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що держава у пришвидшеному режимі веде переговори з партнерами щодо надання авіації та далекобійних ракет. 

Про це радник голови президентського офісу сказав у ефірі телеканалу “Freeдом”, повідомляє ТСН.

Подоляк поінформував, що партнери розуміють, що для прикриття наданої ними Україні бронетехніки та військових необхідна авіація. Він також зазначив, що ЗСУ потрібні далекобійні ракети для знищення складів ворога зі ствольною артилерією, яка є “ключовими інструментами” армії РФ.

“У тому ж Криму понад 100 (російських – ред.) складів різних специфікацій. Звісно, їх потрібно знищувати. Інакше запорізьке, донецьке і луганське угруповання (ворога – ред.) матимуть суттєвий обсяг артилерійських можливостей. Я не думаю, що в межах війни цього хтось не розуміє”, – пояснив ситуацію радник керівника ОП.

Водночас він звернув увагу на нюанси щодо країн-партнерів в контексті надання авіації та далекобійних ракет. Серед нюансів Подоляк назвав “внутрішній психологічний статус”. Він пояснив, що західні партнери досі не можуть відмовитися від консерватизму через страх перед змінами світової архітектури на тлі війни в Україні.

Радник голови ОП наголосив, що з цим потрібно працювати, зокрема, показувати реальні картинки цієї війни.

“Ми повинні резонно говорити і розповідати: наприклад, це і це дасть змогу зменшити смерті людей, це – скоротити навантаження на інфраструктуру, це – скоротити загрози безпеці європейському континенту, це – локалізувати війну. І ми це робимо. І в короткий час вийдемо на авіацію і на ракети підвищеної дальності”, – висловив переконання Подоляк.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Січня 2023 09:35
209

В ISW повідомили імовірні напрями нового наступу росіян
28 Січня 2023 14:39
90

Ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути у війні “абсолютної перемоги”, – RAND
28 Січня 2023 14:18
20

Італія і Франція закуплять 700 ракет для ЗРК SAMP/T, який готують Україні, – ЗМІ
28 Січня 2023 13:14
95

Угорці жертвують мільйони для українців, щоб “відмитись від сорому” за Орбана
28 Січня 2023 12:15
46

Змушують замовкнути критиків: в РФ намагаються відродити цензуру, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
усі думки