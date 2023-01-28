Україна може отримати авіацію і далекобійні ракети, але є нюанси, – Подоляк

Михайло Подоляк переконаний, що “в короткий час вийдемо на авіацію і на ракети підвищеної дальності”.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що держава у пришвидшеному режимі веде переговори з партнерами щодо надання авіації та далекобійних ракет.

Про це радник голови президентського офісу сказав у ефірі телеканалу “Freeдом”, повідомляє ТСН.

Подоляк поінформував, що партнери розуміють, що для прикриття наданої ними Україні бронетехніки та військових необхідна авіація. Він також зазначив, що ЗСУ потрібні далекобійні ракети для знищення складів ворога зі ствольною артилерією, яка є “ключовими інструментами” армії РФ.

“У тому ж Криму понад 100 (російських – ред.) складів різних специфікацій. Звісно, їх потрібно знищувати. Інакше запорізьке, донецьке і луганське угруповання (ворога – ред.) матимуть суттєвий обсяг артилерійських можливостей. Я не думаю, що в межах війни цього хтось не розуміє”, – пояснив ситуацію радник керівника ОП.

Водночас він звернув увагу на нюанси щодо країн-партнерів в контексті надання авіації та далекобійних ракет. Серед нюансів Подоляк назвав “внутрішній психологічний статус”. Він пояснив, що західні партнери досі не можуть відмовитися від консерватизму через страх перед змінами світової архітектури на тлі війни в Україні.

Радник голови ОП наголосив, що з цим потрібно працювати, зокрема, показувати реальні картинки цієї війни.

“Ми повинні резонно говорити і розповідати: наприклад, це і це дасть змогу зменшити смерті людей, це – скоротити навантаження на інфраструктуру, це – скоротити загрози безпеці європейському континенту, це – локалізувати війну. І ми це робимо. І в короткий час вийдемо на авіацію і на ракети підвищеної дальності”, – висловив переконання Подоляк.