Україна може бити ракетами Storm Shadow по російській території – прем’єр Британії

Кір Стармер, новий прем’єр-міністр Великої Британії, заявив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста Bloomberg під час саміту НАТО у Вашингтоні у вівторок ввечері.

Стармер погодився з тим, що Україна має сама вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, передані їй Британією.

За його словами, ракети повинні «вочевидь використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід очікувати».

«Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях», – сказав він.

Коментуючи удар Росії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, Стармер сказав, що це був «абсолютно шокуючий, жахливий напад», який став «дуже важливим, хоч і трагічним тлом для цього саміту». «Обов’язок кожного – описати це саме так», – додав він.

«Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників щодо НАТО та інших країн підтримати Україну та протистояти російській агресії», — наголосив прем’єр.