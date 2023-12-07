Економіка

Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї

7 Грудня 2023 19:52
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зброя, сша

Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості та обмін технічними даними, локалізація оборонної промисловості визначена в Україні, повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Дуже важливий успіх – на конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними. У меморандумі визначено локалізацію оборонної промисловості в Україні. В Україні мають бути побудовані виробничі потужності задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування”, – написав Єрмак.

Крім цього, глава ОП повідомив, що технічні дані для початку локальної реалізації окремих проєктів Україні надаватимуть Міноборони США та промислові партнери. Метою цих проєктів є вдосконалення застарілих систем ППО за допомогою інтеграції західних боєприпасів.

“Це фундамент майбутнього нашого ВПК і посилення оборони України на роки вперед”, – наголосив Єрмак.


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