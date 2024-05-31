Україна і Норвегія уклали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Згідно з угодою, цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки.

Разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16, зазначає ОП.

Крім того, Норвегія зробить “вагомий внесок” у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Окрім того, Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.