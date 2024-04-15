Україна і Норвегія на фінішній прямій до підписання безпекової угоди

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, який перебуває з візитом в Україні.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський поінформував міністра про поточну безпекову ситуацію в Україні, зокрема про посилення масованих ракетних обстрілів критичної інфраструктури з боку РФ. Він також подякував Норвегії за вагомий внесок у зміцнення оборонних спроможностей Сил оборони України.

Зеленський та Ейде відзначили успішне завершення двосторонніх переговорів щодо укладення угоди про безпекові гарантії. Домовилися, що лідери двох держав підпишуть цей стратегічний документ за найближчої нагоди.

Окремо обговорили ситуацію у сфері протиповітряної та протиракетної оборони України та можливі напрямки розширення допомоги з боку Норвегії.

Зеленський подякував Норвегії за значну військову та гуманітарну допомогу на суму близько 7,1 млрд дол. США, яку Україна отримує в межах багаторічної програми ім. Ф. Нансена на 2023–2027 рр.

“Розраховуємо на підтримку уряду Норвегії та Стортингу в ухваленні рішення щодо значного розширення обсягу допомоги Україні в межах цієї програми”, – сказав він.