Суспільство

Україна і МВФ розпочали переговори про програму розширеного фінансування

27 Травня 2024 14:20
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україна, мвф
Ілюстративне фото / Getty Images

Представники української влади розпочали переговори про четвертий перегляд програми механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) з місією МВФ.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зустрічі відбуваються у столиці Польщі — Варшаві, а також в онлайн форматі. Зазначається, що метою місії є обговорення стану виконання Україною умов меморандуму про економічну та фінансову політику.

“Мінфін спільно з командами НБУ та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, економічного відновлення та поступової євроінтеграції України. Ми вдало пройшли вже три перегляди програми та розраховуємо на отримання наступного траншу обсягом близько 2,2 млрд доларів США, внаслідок успішного четвертого перегляду, вже у червні”, — сказав очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Держбюджет України вже отримав чотири транші у межах програми МВФ EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.


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