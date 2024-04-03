Україна і Фінляндія підписали безпекову угоду

Президент України та Президент Фінляндії підписали двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомив глава Української держави під час спільного брифінгу з Президентом Стуббом у Києві.

Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

А також допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури та лікуватиме українських військових.

Фінляндія також виділяє Україні новий, 23-й пакет допомоги на суму 188 млн євро. Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії, наблизилася до 2 млрд євро.