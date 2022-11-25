Україна готова повернути Крим як на полі бою, так і невоєнним шляхом, – заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британській газеті Financial Times, що влада України має намір повернути всі свої території, зокрема Крим.

«Ми маємо повернути всі землі, бо я вважаю, що поле бою — це шлях, коли немає дипломатії. Якщо ви не можете повністю повернути свої землі, то війна просто заморожена. Це питання часу, коли вона відновиться», – сказав Зеленський.

Financial Times зазначає, що деякі західні партнери Києва стурбовані тим, що будь-яка спроба України повернути Крим, анексований Росією у 2014 році, призведе до ескалації з боку Москви, зокрема можливо до застосування ядерної зброї. Президент України під час інтерв’ю визнав, що доля Криму непокоїть міжнародне співтовариство.

Я розумію, що всі спантеличені ситуацією і тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам спосіб деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду лише за. Якщо рішення [не передбачає] деокупації та [Крим] буде у складі Російської Федерації, то ніхто не повинен витрачати на це свого часу. Це марна трата часу.

В інтерв’ю Зеленський закликав західних партнерів України надати більше коштів ППО для захисту критично важливої ​​інфраструктури, а також дизельне паливо для аварійних генераторів та додатково газ, щоб компенсувати нестачу електроенергії.