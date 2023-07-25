Україна хоче еспортувати більше 50 тонн зерна альтернативними шляхами

У 2023-му аграрії очікують зібрати 69 мільйонів тонн зернових та олійних культур, а експортний потенціал України може скласти понад 50 мільйонів тонн, говорить заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Як після виходу РФ із “зернової угоди” Україна буде експортувати збіжжя та скільки воно коштуватиме — Марчук розповів Українському Радіо.

Дунай був ключовим альтернативним шляхом, але обстрілів зазнав і порт Рені. Відповідно, це створює додаткове напруження з вивезенням зерна у цьому напрямку. Але річкові малі порти — напрямок, який дає можливість потенційно вивозити збіжжя щомісяця. Уже сьогодні ця кількість складає 2,5 мільйони тонн і є потенціал росту ще близько на один мільйон тонн.

Також є залізниця та автомобільні шляхи. Але там труднощі з блокадою українського імпорту до п’яти східноєвропейських країн, що зменшило потік транспорту в цьому напрямку. До цього щомісяця українська залізниця мала можливість реалізувати понад 1 мільйон тонн перевезень, а автомобільними шляхами виходило в межах 700-600 тисяч тонн. Після заборони залізниця має можливість реалізувати близько 600 тисяч тонн, а автомобілі — в межах 200 тисяч тонн. Тому нам важливо в процесі перемовин з Єврокомісією наполягати, щоб ті заборони скасували.

Зокрема, від поляків ми чуємо, що вони будуть вимагати продовження заборони, як мінімум, до кінця 2023 року. І це в умовах, коли ми не маємо виходу до Чорного моря через блокаду. Чути таке від союзників, звичайно, недопустимо. Тому робиться все можливе, щоб після 15 вересня імпорт запрацював потужніше.

Торік труднощі були більші, тому що пів року не працював експорт, і ми мали велику кількість перехідних залишків. Їх було більш як 20 мільйонів тонн. Нам доводилося швидко шукати альтернативні можливості, але це все не робиться оперативно. Робота почалася лише з серпня, коли запрацювали чорноморські ініціативи.

Що стосується сухопутних елеваторів, вони є інвестиційно привабливими на заході України, але інвестиції припинилися після заборони на імпорт української продукції. По-перше, коли не маєш можливості її рухати, набудувавши таку велику кількість сховищ, не знаєш, що з ними робити. По-друге — в умовах війни не так легко знайти інвесторів.

Росіяни розуміють, що збіжжя є одним з ключових напрямків експорту України. Блокуючи Чорне море, вони штучно підіймають ціну на збіжжя у світі, щоб потім запропонувати бідним країнам своє зерно, причому за високими цінами.