Політика

Україна очікує від Німеччини боєприпаси для захисту критичної інфраструктури, – Шмигаль

22 Жовтня 2022 19:49
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Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Stuttgarter-Nachrichten.

“Якщо в Україні більше не буде ні електрики, ні опалення, ні води, це може викликати нове міграційне цунамі”, – сказав він.

Шмигаль звинуватив Росію у бажанні “занурити Україну в гуманітарну катастрофу”, атакуючи її цивільну інфраструктуру.

З огляду на це, він попросив надати “мобільне обладнання для виробництва електроенергії та тепла”, а також обладнання для очищення води. Паливо для генераторів ще є “на даний момент”, “але якщо буде масштабний збій в електро- та теплопостачанні, то нам знадобиться більше”. Тоді Україні також знадобиться “імпорт електроенергії” із Заходу. Крім того, прем’єр-міністр звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати подальшу військову допомогу.

“Україна з нетерпінням чекає на нові боєприпаси, які потрібні “прямо зараз”. Це буквально питання днів”, – сказав Шмигаль.

За його словами, також необхідні глушилки для протидії “20-30 іранським безпілотникам-камікадзе”, які Росія щодня використовує проти України.

Шмигаль високо оцінив нещодавно поставлений німецький зенітно-ракетний комплекс “IRIS-Т”. Зараз він використовується і “вже врятував багато-багато життів”, зазначив прем’єр.

У понеділок Шмигаль та канцлер Німеччини Олаф Шольц відкриють німецько-український економічний форум у Берліні, де вищі представники обох країн обговорять питання відновлення України. Кілька міністрів з України приїдуть до Берліна або будуть на зв’язку в режимі онлайн, повідомили організатори.


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