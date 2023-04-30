Спорт

Україна бойкотуватиме ЧС з дзюдо через участь російських спортсменів

30 Квітня 2023 16:21
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рф, спортсмени

Напередодні представників країн-агресорок повернули до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 через допущення до турніру спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це в інтерв’ю Суспільне Спорт повідомив головний тренер команди Віталій Дуброва.

“Звісно, дізналися через сайт IJF, адже вчора був останній день реєстрації спортсменів на чемпіонат світу. Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі.

Спочатку побачили заяву Міжнародної федерації дзюдо, про допуск, традиційні “місток до миру”, тобто як завжди пишуть, “раді вітати спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонаті світу. Триває олімпійській відбір й усі спортсмени мають бути в рівних умовах.

А десь хвилин за 15 з’явилася заявка, так званої, російської команди нейтральних атлетів. А ввечері додали ще й білоруських дзюдоїстів – хлопця й дівчину. У нас правило, що можуть брати участь в першості континенту спортсмени з першої сотні, а додали білоруса й білоруску, які не входять до цієї когорти – 215-й і 175-та, здається.

У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії. Тим паче, в Інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з Шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг, звісно ніхто цього не робив, якась формальність”, – сказав Дуброва.

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться від 7 до 13 травня 2023 року в Досі (Катар).

У суботу, 29 квітня, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила російських і білоруських дзюдоїстів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. В організації зазначили, що дозволять виступати лише тим спортсменам з країн-агресорок, які пройдуть спеціальну перевірку, зокрема на предмет відсутності в їхніх соцмережах пропаганди війни в Україні.


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