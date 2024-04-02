Україна атакує російські НПЗ дронами зі штучним інтелектом, – CNN

Україна завдає удари по величезній російській нафтовій і газовій промисловості, яка, незважаючи на санкції і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви.

Для ударів Україна використовує дрони зі штучним інтелектом, завдаючи значної шкоди економіці РФ. Про це CNN розповіло джерело, близьке до української програми безпілотників.

Українські дрони 13 березня вразили Рязанський нафтопереробний завод “Роснефти”, один з найбільших у Росії, який розташований у понад 500 км від України. Цей та інші схожі удари можуть свідчити про нову тактику, спрямовану на “знешкодження російської воєнної машини”.

Як пишу видання, ШІ підвищує точність та автономність українських ударних БПЛА. Кожен апарат має бортовий комп’ютер із супутниковими даними та даними місцевості. Планування польотів відбувається заздалегідь разом із союзниками, а дрони дотримуються маршруту, що дозволяє вражати цілі з точністю до кількох метрів.

Українські удари на нафтопереробні заводи підвищили глобальні ціни на нафту. Політики у США стурбовані можливим економічним впливом. Хоча офіційно не згадуючи цін на енергоносії, чиновники у Вашингтоні заявили, що активно відмовляють Україну від ударів по цих нафтопереробних заводах.

США обіцяли допомогти Україні зброєю, але просили не чіпати російський експорт енергії. Проте, затримки з допомогою та зміна влади в США можуть вплинути на цю домовленість.

Попри занепокоєння США, українські офіційні особи заявили, що атаки на НПЗ триватимуть, вважаючи ці удари необхідними, щоб обмежити РФ фінансування війни.