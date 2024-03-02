Ухилянти з трьох областей України намагалися потрапити до Придністров’я

Групу осіб з 7 чоловіків, які планували незаконно потрапити до Молдови, затримали прикордонники Могилів-Подільського загону.

За інформацією ДПСУ, вартові кордону отримали оперативну інформацію про можливе порушення кордону на ділянці відділу «Ямпіль». Мешканців Київської, Харківської та Дніпропетровської областей на світанку виявили неподалік державного кордону з придністровським регіоном Молдови.

Чоловіки скористались послугами одного із месенджерів соцмереж. Сплативши від 6 до 11 тисяч доларів США, порушники дистанційно отримували вказівки про напрямок руху.

За спробу незаконного перетинання кордону на порушників складено протоколи про вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».