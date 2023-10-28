Ухилянти намагаються бігти за кордон навіть на “ватрушках”

В ході реалізації оперативної інформації прикордонники Подільського загону за допомогою безпілотного літального апарату затримали в чотирьох випадках 14 порушників державного кордону призовного віку.

Як повідомили в ДПСУ, неподалік населеного пункту Окни що на Одещині охоронці кордону затримали громадян України, які вирішили незаконно перетнути держрубіж та потрапити до Молдови.

З’ясувалося, що мешканці Київської, Донецької, Сумської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської та Миколаївської областей, через мережу Інтернет зв’язалися з організаторами, які повідомляли, що їм необхідно робити та вказували маршрути руху. За це кожен з клієнтів мав заплатити до 2000 доларів США.

Прикордонники Мукачівського загону протягом тижня запобігли 34 спробам порушення держрубежу, у результаті чого затримали 56 осіб.

Традиційно, більшість спроб було зафіксовано на українсько-румунській ділянці кордону. Нарядами від відділів прикордонної служби «Тячів», «Ділове», «Яблунівка» та «Дякове» загалом було затримано 32 особи, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Решта порушників зупинили неподалік від кордону з Угорщиною наряди відділів «Вилок», «Лужанка» та «Косине».

Усі затримані є чоловіками призовного віку. Більшість із них мали намір перепливати річку Тиса, рівень води у якій за останній тиждень піднявся подекуди більше ніж на три метри.

Так, учора прикордонники відділу «Тячів» виявили поблизу річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією, групу чоловіків, що мали одну надувну “ватрушку” на чотирьох. Затриманими виявилися двоє жителів Івано-Франківщини, один житель Херсонщини та один житель Київщини. Чоловіки зізналися, що пристали на пропозицію переправників, які запевнили, що глибина річки у тому місці, де їм буде запропоновано її перейти, сягає максимум 1 метра. Для більшої впевненості у власних силах ділки «забезпечили» своїх підопічних надувним колом. Ані про стрімку течію, ані про високий рівень води у річці чоловіки не знали. Їхні життя врятувало те, що переходити річку вони погодилися у світлий час доби та те, що по дорозі до водної перепони, за 100 метрів до кордону, їх зупинив прикордонний наряд.

За надані послуги порушники мали заплатити своїм «помічникам» від 2500 до 4800 доларів США.

Наразі оперативники загону вивчають усі обставини правопорушень та з’ясовують коло осіб, причетних до організації переправлення чоловіків через кордон.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.