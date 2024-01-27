Ухилянти форсують Тису і штурмують кордони Румунії та Угорщини

ДПСУ публікує серію репортажів про невдалі спроби чоловіків незаконно потрапити за кордон.

Так, сьогодні витягли з Тиси чоловіка. Врятований самостійно проклав маршрут до Угорщини за допомогою навігаційного додатка. Однак він не врахував, що Тиса досить небезпечна. Стрімка течія збила його з ніг та понесла у невідомому напрямку. Все, що зміг зробити молодик, – вхопитися за гілля на березі річки та викликати рятувальні служби.

Прикордонники допомогли вибратися чоловіку з води, доставили у підрозділ та зігріли.

Учора четверо донеччан та двоє жителів Рівненщини намагалися в обхід пунктів пропуску дістатись сусідньої Угорщини.

Наміри донеччан викрили оперативники Мукачівського прикордонного загону. Інформацію було надано військовослужбовцям відділу «Лужанка», які одразу висунулись у вказаному напрямку та застосувавши безпілотник, виявили осіб, які рухались у бік держрубежу.

Ще двох чоловіків затримали прикордонники відділу «Лужанка» сьогодні вранці. Жителі Рівненщини під час спроби незаконного перетину держрубежу потрапили у «фокус» спецприладів прикордонників та вже за кілька хвилин давали пояснення прикордонному наряду, який стежив за їх діями за допомогою безпілотника.

У Чернівецькій області прикордонники затримали порушників кордону та їхнього переправника.

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік кордону з Румунією зупинили автомобіль. Ним місцевий таксист мав намір перевезти через кордон в обхід пунктів пропуску двох чоловіків.

Мешканці Київської та Чернівецької областей заплатили за подорож по 2 тисячі євро.

Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми. Його особу встановлено, вживаються заходи з пошуку та затримання порушника.