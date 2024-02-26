Угорський парламент обрав нового президента

Парламент Угорщини обрав нового президента країни — ним став кандидат від керівної коаліції «Фідес-КДНП» Тамаш Шуйок. На початку лютого його попередниця, Каталін Новак, подала у відставку.

Про це повідомив суспільний мовник країни Hirado.hu.

Депутати віддали 134 голоси за кандидатуру Шуйока, ще 5 — були проти. Ніхто з парламентарів не утримався. Так, він став сьомим обраним президентом.

Новий глава держави вступить на посаду з 5 березня. До того часу обов’язки та повноваження президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кевер.

Тамаш Шуйок народився 1956 року. За освітою він юрист. Працював юрисконсультом, адвокатом, був почесним консулом Австрії. З 2014 року став членом Конституційного суду країни, вже у 2016-му — очолив його.

Лідер фракції «Фідес» Мате Кочиш заявив, що Шуйок є «юристом з бездоганним минулим і чудовою підготовкою». Керівні партії бачать у ньому «шанс втілити єдність нації».