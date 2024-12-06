Угорська розвідка стежила за європейськими чиновниками, які приїжджали в країну, – обшукувала їхні кімнати і прослуховувала телефони

Інформаційне бюро Угорщини (служба зовнішньої розвідки) шпигувало за європейськими чиновниками, які приїжджали в країну, зокрема обшукувало їхні готельні номери і записувало телефонні розмови, йдеться у спільному розслідуванні угорського центру розслідувань Direkt36 і бельгійської газети De Tijd.

Об’єктами шпигунства, зокрема, стали слідчі Європейського управління по боротьбі з шахрайством (OLAF), які приїжджали в Угорщину з чотирма місіями з 2015 до 2017 року. Вони збирали інформацію про тендери за участю компанії Elios, що належить зятю прем’єр-міністра Віктора Орбана, які частково фінансувалися за рахунок коштів ЄС.

За словами джерел Direkt36 і De Tijd, слідчі багато говорили телефоном і угорська розвідка записала ці розмови. За ними також спостерігали під час їхніх офіційних і приватних зустрічей. При цьому самі слідчі помітили спостереження, і, як пишуть видання, іноді їздили колами на автомобілі, щоб показати, що знають про стеження.

За словами джерела Direkt36, були періоди, коли стежили майже за всіма делегаціями ЄС, які відвідували Угорщину. Як методи фігурували обшуки готельних номерів європейських чиновників, коли їх там не було, і завантаження даних із ноутбуків, які вони там залишили.

Журналісти зазначають, що серйозні ресурси для стеження за інститутами ЄС угорська розвідка почала виділяти після того, як у 2012 році куратором бюро став соратник прем’єр-міністра Віктора Орбана по партії ФІДЕС Янош Лазар. За даними джерел журналістів, усередині розвідки було створено майже цілий підрозділ для стеження.