Угорщина заявила про плани створити антиукраїнський альянс з Чехією та Словаччиною

Угорщина хоче об’єднати зусилля з Чехією і Словаччиною, щоб сформувати в ЄС альянс, «скептично налаштований» щодо України. Про це розповів Politico радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан.

За його словами, прем’єр країни Віктор Орбан розраховує на співпрацю з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо, щоб виробити узгоджені позиції перед зустрічами лідерів Євросоюзу.

«Я думаю, що це відбудеться — і буде ставати все більш і більш помітним», — сказав Балаж Орбан, відповідаючи на питання про можливе створення такого альянсу.

На його думку, подібна співпраця «добре спрацювала» під час міграційної кризи в Європі в 2015 році, коли «Вишеградська четвірка» (Чехія, Угорщина, Словаччина і Польща) виступала за зміцнення європейських кордонів і проти обов’язкового перерозподілу мігрантів між країнами-членами альянсу.

Як зазначає Politico, формування подібного альянсу може істотно ускладнити зусилля Євросоюзу з фінансової та військової підтримки України.